В Екатеринбурге пьяные мужчины разбили нос пассажирке троллейбуса

Минувшим вечером, 14 июля, в Екатеринбурге около 18:00 вечера в троллейбусе 3-го маршрута пьяные пассажиры сломали нос девушке.

Троллейбус ехал с Уралмаша на ВИЗ. На остановке «Фрезировщиков» в него вошли двое молодых мужчин в состоянии алкогольного опьянения. На вид им было лет 28-35.

По словам очевидцев, мужчины начали грубо общаться с кондуктором. После чего девушка попросила их быть повежливее. Однако это не остановило мужчин: они начали «поливать» молодую пассажирку нецензурной бранью и ударили по лицу. Девушка получила рассечение и перелом носа.

Салон троллейбуса был полный, однако, по неизвестным причинам, ни один из мужчин не заступился за девушку.

Использовано фото с сайта: mapio.net.