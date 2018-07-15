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В Екатеринбурге пьяные мужчины разбили нос пассажирке троллейбуса
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В Екатеринбурге пьяные мужчины разбили нос пассажирке троллейбуса 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Минувшим вечером, 14 июля, в Екатеринбурге около 18:00 вечера в троллейбусе 3-го маршрута пьяные пассажиры сломали нос девушке.
Троллейбус ехал с Уралмаша на ВИЗ. На остановке «Фрезировщиков» в него вошли двое молодых мужчин в состоянии алкогольного опьянения. На вид им было лет 28-35.
По словам очевидцев, мужчины начали грубо общаться с кондуктором. После чего девушка попросила их быть повежливее. Однако это не остановило мужчин: они начали «поливать» молодую пассажирку нецензурной бранью и ударили по лицу. Девушка получила рассечение и перелом носа.
Салон троллейбуса был полный, однако, по неизвестным причинам, ни один из мужчин не заступился за девушку.
Использовано фото с сайта: mapio.net.
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