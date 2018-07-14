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На Украине столкнулись микроавтобус и грузовик, четыре человека погибли
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На Украине столкнулись микроавтобус и грузовик, четыре человека погибли 

РИА Новости 3 часа назад
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Ивано-Франковской области Украины, в результате погибли четыре человека, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В 16.41 (совпадает с мск) 13 июля вблизи села Подкамень Рогатинского района в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека (водитель и пассажиры микроавтобуса)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасатели извлекли тела погибших из машин.
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