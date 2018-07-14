На Украине столкнулись микроавтобус и грузовик, четыре человека погибли

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости . Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Ивано-Франковской области Украины, в результате погибли четыре человека, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"В 16.41 (совпадает с мск) 13 июля вблизи села Подкамень Рогатинского района в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека (водитель и пассажиры микроавтобуса)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели извлекли тела погибших из машин.