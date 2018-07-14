Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на видео

Шестого июля в центре Харькова в ДТП погиб спортсмен Андрей Бессонов. С места инцидента его доставили в больницу, где мотогонщик скончался, не приходя в сознание.

Районный суд Харькова избрал меру пресечения для Ольги Котовой , которая подозревается в гибели 19-летнего мотогонщика Андрея Бессонова.

В ходе заседания была показана запись с камер видеонаблюдения. На ролике видно, как Toyota Land Cruiser Prado двигается по проспекту Независимости, на уровне въезда в областную больницу водитель останавливается и пропускает встречные машины. В момент, когда мимо внедорожника проезжает велосипедист, автомобиль срывается с места, переезжает молодого человека и заскакивает на бордюр. Об этом сообщает NewsRoom.

После просмотра видео судья огласил вердикт: 60 дней ареста без права внесения залога.

Напомним, шестого июля в центре Харькова в ДТП погиб спортсмен Андрей Бессонов. С места инцидента его доставили в больницу, где мотогонщик скончался, не приходя в сознание.