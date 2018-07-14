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SKODA OCTAVIA — не просто автомобиль, это член семьи!
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SKODA OCTAVIA — не просто автомобиль, это член семьи! 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
Что для вас главное в автомобиле: современный дизайн, динамика, управляемость, просторный салон и вместительный багажник?
Тогда мы нашли для вас идеальный автомобиль — SKODA OCTAVIA.
Благодаря ассистентам помощи водителю, этот незаменимый помощник контролирует любую ситуацию на дороге:
Система автоматического торможенияКонтроль слепых зонАдаптивный круиз контрольАссистент движения по полосе
Не верите? Тогда проверьте сами этот автомобиль на тест-драйве.
Записаться на тест-драйв
Где еще, кроме как не в Атлант-М Тушино вы приобретете такого помощника с выгодой до 145 800р.
Спешите, SKODA OCTAVIA в наличии и с ПТС уже ждет вас в Атлант-М Тушино до конца июля!
Узнайте все про свой будущий автомобиль прямо сейчас, позвонив нам по телефону +7 (495) 780-9-780  Мы перезвоним
Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780  www.atlant-motors.ru  *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia Ambition с пакетом WE7 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.07.2018 до 31.07.2018 года. Количество автомобилей ограничено.
Указанные опции могут быть доступны за дополнительную оплату и могут быть недоступны в стандартных комплектациях.
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