SKODA OCTAVIA — не просто автомобиль, это член семьи!

Что для вас главное в автомобиле: современный дизайн, динамика, управляемость, просторный салон и вместительный багажник?

Тогда мы нашли для вас идеальный автомобиль — SKODA OCTAVIA

Благодаря ассистентам помощи водителю, этот незаменимый помощник контролирует любую ситуацию на дороге:

Система автоматического торможенияКонтроль слепых зонАдаптивный круиз контрольАссистент движения по полосе

Не верите? Тогда проверьте сами этот автомобиль на тест-драйве.

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Где еще, кроме как не в Атлант-М Тушино вы приобретете такого помощника с выгодой до 145 800р.

Спешите, SKODA OCTAVIA в наличии и с ПТС уже ждет вас в Атлант-М Тушино до конца июля!

Узнайте все про свой будущий автомобиль прямо сейчас, позвонив нам по телефону +7 (495) 780-9-780 Мы перезвоним

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia Ambition с пакетом WE7 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.07.2018 до 31.07.2018 года. Количество автомобилей ограничено.

Указанные опции могут быть доступны за дополнительную оплату и могут быть недоступны в стандартных комплектациях.