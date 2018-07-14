ДТП в центре Нефтекамска: Renault — на крыше, Chevrolet — в кювете

Как минимум одному пострадавшему понадобилась помощь медиков, ему вызвали скорую.

Chevrolet. Авария с участием двух автомобилей произошла в Нефтекамске. Днем в пятницу, 13 июля, на перекрестке улиц Индустриальная и Промышленная столкнулись Renault

Досталось обоим: «француз» вылетел в кювет и перевернулся на крышу, «американец» тоже выскочил на обочину, но удержался на колесах.

— Оба ушли, только второму больше повезло, — посочувствовала автолюбителям Светлана Ларькина.

Как минимум одному пострадавшему понадобилась помощь медиков, ему вызвали скорую.

По рассказам очевидцев, опубликовавших фотографии с места ЧП в соцсетях, один водитель гнал, другой не уступил. Точную причину аварии примчались устанавливать стражи порядка.