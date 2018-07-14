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ДТП в центре Нефтекамска: Renault — на крыше, Chevrolet — в кювете
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ДТП в центре Нефтекамска: Renault — на крыше, Chevrolet — в кювете 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Как минимум одному пострадавшему понадобилась помощь медиков, ему вызвали скорую.
Авария с участием двух автомобилей произошла в Нефтекамске. Днем в пятницу, 13 июля, на перекрестке улиц Индустриальная и Промышленная столкнулись Renault и Chevrolet.
Досталось обоим: «француз» вылетел в кювет и перевернулся на крышу, «американец» тоже выскочил на обочину, но удержался на колесах.
— Оба ушли, только второму больше повезло, — посочувствовала автолюбителям Светлана Ларькина.
Как минимум одному пострадавшему понадобилась помощь медиков, ему вызвали скорую.
По рассказам очевидцев, опубликовавших фотографии с места ЧП в соцсетях, один водитель гнал, другой не уступил. Точную причину аварии примчались устанавливать стражи порядка.
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