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Опасный маневр: велосипедист проехал между колесами движущегося трактора
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Опасный маневр: велосипедист проехал между колесами движущегося трактора 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Видеоролик было снято на камеру GoPro, которая была закреплена на шлеме велосипедиста.
На дороге в Испании велосипедист встретил крайне необычный трактор на огромных колесах. Видео было зафиксировано на камеру GoPro, которая была закреплена на шлеме велосипедиста.
На кадрах ролика видно, как мужчина на моторизированном велосипеде с высокой скоростью едет по узкой трассе. Вдруг он догоняет трактор, водитель велосипеда сначала растерялся потому, что обогнать «гиганта» у него бы не получилось — дорога не позволяет проводить таких маневров.
Оценив высоту колес, гонщик решил, что сможет проехать под высоким трактором. Мужчина добавил газу с легкостью проехал между колесами огромной машины.
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