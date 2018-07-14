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В Удмуртии вынесли приговор в отношении водителя, обвиняемого в гибели двух человек
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В Удмуртии вынесли приговор в отношении водителя, обвиняемого в гибели двух человек 

RT на русском 1 час назад
В Удмуртии вынесли приговор в отношении водителя, который обвинялся в гибели двух человек, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
Установлено, что в марте 2018 года 52-летний житель Сарапула проявил грубую невнимательность к дорожной обстановке и врезался в грузовой фургон, двигавшийся в попутном направлении. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.
Погибли водитель фургона и водитель встречного автомобиля. Кроме того, пассажир грузовика получил тяжкий вред здоровью.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, после чего назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, водителя на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Ранее URA.RU сообщало, что дело о гибели 52 человек в сгоревшем автобусе в Казахстане передали в суд.
RT на русском: последние новости
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