В Удмуртии вынесли приговор в отношении водителя, обвиняемого в гибели двух человек

В Удмуртии вынесли приговор в отношении водителя, который обвинялся в гибели двух человек, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры

Установлено, что в марте 2018 года 52-летний житель Сарапула проявил грубую невнимательность к дорожной обстановке и врезался в грузовой фургон, двигавшийся в попутном направлении. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.

Погибли водитель фургона и водитель встречного автомобиля. Кроме того, пассажир грузовика получил тяжкий вред здоровью.

Суд учёл смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, после чего назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, водителя на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее URA.RU сообщало, что дело о гибели 52 человек в сгоревшем автобусе в Казахстане передали в суд.