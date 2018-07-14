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В РФ скоро могут исчезнуть старые автомобили
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В РФ скоро могут исчезнуть старые автомобили 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такая угроза может нависнуть ввиду новых законодательных требований к экологии.
Уже в этом году по всей территории страны появятся дорожные знаки, разрешающие движение по определенной территории только тем автомобилям, у которых моторы соответствуют определенным экологическим стандартам.
Сейчас в России действует запрет на ввоз автомобилей ниже по классу, чем «Евро 5». Во внутреннем производстве преобладают стандарты «Евро 3» или «Евро 4».
Трудностей добавляет то, что до 2006 года в техпаспортах автомобилей об экологическом классе вообще не упоминалось ничего. Поэтому хозяева машин старше 12 лет попали в правовой вакуум.
Сейчас по самым скромным подсчетам таких транспортных средств в целом по стране насчитывается 25 миллионов. Во время переходного периода, который продлится до 2021 года, такие машины еще смогут ездить.
А что будет дальше пока никому не понятно. Поэтому все ждут новых поправок в законодательство.
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