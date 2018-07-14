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Электропровода на дороге: в Стерлитамаке пьяный водитель свалил столб
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Электропровода на дороге: в Стерлитамаке пьяный водитель свалил столб 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Теперь горе-шоферу предстоит платить за поломку ни в чем не повинной электроопоры.
ДТП, которое могло обернуться опасными последствиями, произошло в ночь на субботу, 14 июля, в Стерлитамаке. На улице Волочаевская около часу ночи пьяный водитель врезался в столб. Удар получился такой силы, что столб не выдержал и повалился автомобилю на капот.
Как рассказали очевидцы, виновник аварии отделался испугом.
— Муж помог, ДПС вызвал, водитель в щи пьяный, провода по всей дороге оголённые, — рассказала местная жительница Лилия Валитова.
К счастью, было сухо, и током никого не ударило.
Теперь горе-шоферу предстоят крупные траты: придется выложить штраф за езду в пьяном виде, чинить машину и платить за поломку ни в чем не повинной электроопоры.
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