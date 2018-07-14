Электропровода на дороге: в Стерлитамаке пьяный водитель свалил столб

Теперь горе-шоферу предстоит платить за поломку ни в чем не повинной электроопоры.

ДТП, которое могло обернуться опасными последствиями, произошло в ночь на субботу, 14 июля, в Стерлитамаке. На улице Волочаевская около часу ночи пьяный водитель врезался в столб. Удар получился такой силы, что столб не выдержал и повалился автомобилю на капот.

Как рассказали очевидцы, виновник аварии отделался испугом.

— Муж помог, ДПС вызвал, водитель в щи пьяный, провода по всей дороге оголённые, — рассказала местная жительница Лилия Валитова.

К счастью, было сухо, и током никого не ударило.

Теперь горе-шоферу предстоят крупные траты: придется выложить штраф за езду в пьяном виде, чинить машину и платить за поломку ни в чем не повинной электроопоры.