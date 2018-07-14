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Самарские полицейские оказали помощь подростку, почувствовавшему себя плохо на улице
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Самарские полицейские оказали помощь подростку, почувствовавшему себя плохо на улице 

Волга Ньюс 40 минут назад
Стражи порядка, отведя мальчика в тень, попросили в одном из офисов воды и оказывали ему первую медицинскую помощь. О произошедшем полицейские незамедлительно сообщили в службу скорой медицинской помощи, родителям мальчика и доложили руководству.
По прибытии на место происшествия бригады врачей, полицейские помогли пострадавшему дойти до спецавтомобиля, сообщили медицинским работникам сведения о времени обращения, жалобах и предпринятых действиях. Передав ребенка в руки специалистов, сотрудники полиции продолжили нести службу по охране общественного порядка на вверенной территории.
В дальнейшем, в одной из социальных сетей, дежурным офицером пресс-службы было принято сообщение: «Прошу выразить благодарность наряду полиции за проявленную заботу и помощь в трудной сложившейся ситуации у моего ребенка на ул. Пролетарской. Огромное человеческое спасибо этим людям за то, что не остались равнодушными и безразличными к чужой беде.»
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