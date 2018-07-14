«Встал посреди дороги, не знал, что делать»: южноуральские полицейские спасли пассажира такси

Полицейские Челябинской области пришли на помощь таксисту и его пассажиру, которому внезапно поплохело в пути. Все произошло в городе Трёхгорном. Именно там на одном из перекрестков люди в форме заметили стоявший посреди проезжей части автомобиль:

Полицейские не проехали мимо чужой беды

— Старшина полиции Сергей Вишняков и младший сержант Анна Иванова ехали на служебном автомобиле и увидели машину, стоящую с открытой дверью на проезжей части, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Они спросили у водителя, что случилось, и тот рассказал — его пассажиру внезапно стало плохо, он потерял сознание.

Полицейские тут же вызвали скорую помощь и начали оказывать первую помощь мужчине. Приехавшие на место медики приняли решение госпитализировать пассажира такси. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.