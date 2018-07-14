«Встал посреди дороги, не знал, что делать»: южноуральские полицейские спасли пассажира такси 

Полицейские Челябинской области пришли на помощь таксисту и его пассажиру, которому внезапно поплохело в пути. Все произошло в городе Трёхгорном. Именно там на одном из перекрестков люди в форме заметили стоявший посреди проезжей части автомобиль:
Полицейские не проехали мимо чужой беды
— Старшина полиции Сергей Вишняков и младший сержант Анна Иванова ехали на служебном автомобиле и увидели машину, стоящую с открытой дверью на проезжей части, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Они спросили у водителя, что случилось, и тот рассказал — его пассажиру внезапно стало плохо, он потерял сознание.
Полицейские тут же вызвали скорую помощь и начали оказывать первую помощь мужчине. Приехавшие на место медики приняли решение госпитализировать пассажира такси. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
Весной этого года еще двое полицейских из Трёхгорного пришли на помощь человеку в беде: лейтенанты Александр Панькин и Дмитрий Евдокимов спасли 15-летнюю девушку, которой стало плохо на улице. У школьницы случился эпилептический приступ. Действия полицейских медики одобрили и отметили, что именно благодаря им был минимизирован риск от приступа. А конце февраля полицейские спасли на пожаре жителей частного дома в посёлке Увельский. Участковый и оперативник вовремя заметили клубы чёрного дыма, разбудили хозяев и помогли им выбраться на улицу.