«Если бы не камень, улетели бы в кювет»: в ДТП под Стерлитамаком пострадали водитель и двое детей

Судя по снимку, столкновение произошло на встречной полосе

Едва не закончилась смертельным исходом авария, которая произошла на Петровском тракте в пятницу, 13 июля. Юлия c сыновьями, 5 и 10 лет, и мужем ехала на своем Volkswagen Polo из Ишимбая в Стерлитамак, когда в ее машину на полном ходу врезался «пирожок».

— Я включила поворотник, притормозила, убедилась, что никому не мешаю, и стала поворачивать налево. Когда я уже практически завершила маневр, в нас врезался «пирожок»: водитель, который ехал следом, зачем-то решил обогнать меня по встречной полосе, — недоумевает Юлия. — Это видно даже по тормозному пути: столкновение произошло в 70 сантиметрах от разделительной полосы на встречке, машина влетела в левую пассажирскую дверь.

От удара Polo Юлии улетел в кювет и повис в кустах на огромном камне. Это и спасло экипаж: за зарослями прятался внушительный обрыв, страшно представить, что могло произойти, если бы машина упала в овраг. Муж женщины отделался ушибами, детей с порезами и ссадинами увезли на скорой. Сама же Юлия получила сильное сотрясение мозга и даже на несколько минут потеряла сознание.

От падения в овраг машину спас огромный камень

— Когда приехали полицейские, я плохо понимала, что вообще происходит. Моей дезориентацией воспользовался водитель «пирожка»: с его слов схему ДТП составили неправильно, и во всем обвинили меня, — возмущается Юлия.

Поведение водителя «пирожка» женщину очень возмутило, хотя причина этой хитрости очевидна: у мужчины нет страховки. Юлия просит откликнуться всех, кто проезжал мимо и мог записать момент аварии на видеорегистратор. Телефон для связи +7 (917) 370-27-20.