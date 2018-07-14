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Угонщик сбил полицейского после погони на трассе в Англии. Видео
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Угонщик сбил полицейского после погони на трассе в Англии. Видео 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Полиция графства Суррей обнародовала кадры преследования автомобиля с подозреваемыми, произошедшего 13 июня в районе Тандриджа.
Правоохранители гнались по трассе за молодыми людьми, угнавшими машину. Через некоторое время им удалось заблокировать похитителей и прижать их транспортное средство к разделительному ограждению.
Стражи порядка попытались выбить стекла, однако в этот момент водитель снова начал движение и сбил полицейского, оказавшегося перед капотом его авто.
Патрульный получил травмы и впоследствии был госпитализирован, а преступников все же задержали — ими оказались два 19-летних молодых человека и 17-летний юноша.
Было установлено, что помимо угона, они причастны к краже со взломом и иным правонарушениям.
Суд уже отправил водителя, сбившего полицейского, за решетку на 23 месяца, заодно лишив его права управления автомобилем на три года. По остальным эпизодам преступной деятельности молодых людей ведется следствие.
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