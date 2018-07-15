В Семенове спасли сову, попавшую в ДТП

Сову сбил автомобиль и у птицы было повреждено крыло, сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области. В данный момент пернатому оказывают помощь специалисты.

— Ушастая сова — довольно распространенный вид для Нижегородской области. Эти птицы часто охотятся возле обочин шоссе, на перебегающих дорогу мышей. Из-за яркого освещения автомобильных фар совы становятся жертвами ДТП, — сообщили в ведомстве.

Ушастые совы вылетают на охоту довольно рано, когда едва наступают сумерки. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим на трассах вечером на трассе, пролегающей через лес.

В госохотнадзоре напоминают, что не стоит самостоятельно пытаться оказать помощь диким животным, особенно хищным, поскольку это может быть опасно и для «спасателей», и для объектов животного мира.

Кроме того, изымать диких животных из естественной среды обитания запрещается. Подобные действия приравниваются к административным правонарушениям, предусмотренными статьей 8.37 КоАП РФ. В аналогичных случаях необходимо обращаться на горячую линию «Зеленый телефон» по номеру 433–22–11 (круглосуточно).

Подробнее о местах, где на дорогу может выскочить дикий зверь, читайте в нашем материале.