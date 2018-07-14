Жители Семенова спасли ушастую сову, которую сбил автомобиль

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИЖители Семенова спасли ушастую сову, которую сбил автомобильЖители Семенова обнаружили на трассе раненую ушастую сову, которую сбил автомобиль, и обратились за помощью к специалистам, сообщают в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

«Ушастая сова — довольно распространенный вид для Нижегородской области. Эти птицы часто охотятся возле обочин шоссе, на перебегающих дорогу мышей. Из-за яркого освещения автомобильных фар совы становятся жертвами ДТП», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, ушастые совы вылетают на охоту довольно рано, когда едва наступают сумерки. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим на трассах в лесных массивах в вечернее время суток.

«В результате столкновения с автомобилем у животного повреждено крыло. Ей оказывают необходимую помощь», — пояснили в комитете госохотнадзора.

В госохотнадзоре обращают внимание, что не стоит самостоятельно пытаться оказать помощь диким животным, особенно хищным, поскольку это может быть опасно и для «спасателей», и для объектов животного мира.

Кроме того, изымать диких животных из естественной среды обитания запрещается. Подобные действия приравниваются к административным правонарушениям, предусмотренными статьей 8.37 КоАП РФ. В аналогичных случаях необходимо обращаться на горячую линию «Зеленый телефон» по номеру 433-22-11 (круглосуточно).

Ранее сообщалось, что с 8 июля 2018 года в силу вступили изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ), за незаконную охоту увеличены штрафы с 200 до 500 тысяч рублей, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Часть 2 статьи за незаконную охоту повлекшую причинение особо крупного ущерба предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним также, что статьей предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы со штрафом до 1 500 000 рублей.