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Срочно: Взрыв заминированного автомобиля на юге Афганистана привел к гибели одного и ранениям 11 полицейских
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Срочно: Взрыв заминированного автомобиля на юге Афганистана привел к гибели одного и ранениям 11 полицейских 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Кабул, 14 июля /Синьхуа/ — В субботу по меньшей мере один офицер
полиции погиб, еще 11 были ранены при взрыве заминированного
автомобиля в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом
сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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