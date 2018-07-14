Срочно: Взрыв заминированного автомобиля на юге Афганистана привел к гибели одного и ранениям 11 полицейских

Кабул, 14 июля / Синьхуа / — В субботу по меньшей мере один офицер полиции погиб, еще 11 были ранены при взрыве заминированного автомобиля в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщили местные СМИ. —0—