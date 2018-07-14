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На Украине пьяный чиновник на джипе сбил двух женщин
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На Украине пьяный чиновник на джипе сбил двух женщин 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Закарпатской области Украины пьяный глава администрации Перечинского района сбил на внедорожнике двух женщин. Пострадавших госпитализировали, одна из них затем скончалась от полученных травм.
По сообщению пресс-службы областного управления Нацполиции Украины, глава района передвигался на джипе Cherokee с иностранными номерами, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Наезд произошел накануне вечером, передает РИА Новости. Виновник задержан, заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.
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