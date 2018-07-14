Ещё
Украинский чиновник напился и сбил насмерть женщину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинского пьяного чиновника, сбившего двух женщин, уволили 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Попавший в ДТП глава районной администрации Перечина написал заявление об увольнении и отстранен от должности, сообщил в субботу глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Ранее в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что пьяный глава районной администрации города Перечина Закарпатской области сбил на автомобиле двух женщин, одной из них выжить не удалось.
"Областная государственная администрация занимает принципиальную позицию — перед законом все равны, а за его нарушение следует отвечать. Особенно это касается чиновников. Председатель районной администрации по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. (Виктор) Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания, по моей инициативе прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", — цитирует Москаля его пресс-служба.
Он также сообщил, что поручил департаменту здравоохранения оказать максимальную медицинскую помощь травмированной женщине.
"Я лично прошу прощения у потерпевших и их родственников за поведение главы районной администрации и выражаю им искренние соболезнования", — добавил Москаль.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства31
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто2
За «Кортежами» выстраивается очередь37
Шведы показали первый в мире безкабинный электрогрузовик
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение