Неизвестные угнали Mercedes у безработного жителя Рублевки

Автомобиля Mercedes Е 200 лишился безработный житель Рублевского шоссе, когда он припарковался на западе столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

По словам пострадавшего автовладельца, машину могли угнать в период с 4 по 13 июля.

Общий заявленный ущерб составил 3,2 миллиона рублей.