Неизвестные угнали Mercedes у безработного жителя Рублевки 

Автомобиля Mercedes Е 200 лишился безработный житель Рублевского шоссе, когда он припарковался на западе столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
По словам пострадавшего автовладельца, машину могли угнать в период с 4 по 13 июля.
Общий заявленный ущерб составил 3,2 миллиона рублей.
В Красноярске мужчина в трусах сел в автомобиль Mazda к незнакомому водителю и отказывался уходить. Пока владелец машины обходил транспортное средство, чтобы вытащить незваного пассажира, тот пересел на место водителя и вдарил по газам.