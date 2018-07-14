Ещё
Неизвестные угнали Mercedes у безработного жителя Рублевки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неизвестные угнали Mercedes у безработного жителя Рублевки 

360tv.ru 3 часа назад
Автомобиля Mercedes Е 200 лишился безработный житель Рублевского шоссе, когда он припарковался на западе столицы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
По словам пострадавшего автовладельца, машину могли угнать в период с 4 по 13 июля.
Общий заявленный ущерб составил 3,2 миллиона рублей.
В Красноярске мужчина в трусах сел в автомобиль Mazda к незнакомому водителю и отказывался уходить. Пока владелец машины обходил транспортное средство, чтобы вытащить незваного пассажира, тот пересел на место водителя и вдарил по газам.
360tv.ru: последние новости
Забывчивый мужчина переполошил пассажиров автобуса в Петербурге Авария с летальным исходом произошла в Сочи Трамваи встали из-за аварии с легковушкой в Краснодаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства26
За «Кортежами» выстраивается очередь36
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Шведы показали первый в мире безкабинный электрогрузовик
Почему не стоит заправлять полный бак
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение