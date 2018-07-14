Более 150 парковочных мест оборудуют на востоке Москвы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Свыше 150 парковочных мест будет организовано благодаря изменению схемы движения на двух улицах в Восточном округе. С 15 июля будет введено одностороннее движение на участке 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону ул. Металлургов (будет организовано 27 парковочных мест) и на 11-м проспекте Новогиреева в направлении от ул. Металлургов в сторону Зеленого проспекта (будет организовано 134 парковочных места)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Обращаем внимание, что с 15 июля будет введено двустороннее движение на участке ул. Мартеновская от ул. Металлургов до Федеративного проспекта. Новая схема улучшит связность района.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — добавили в пресс-службе.