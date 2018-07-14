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Молния: Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне, несколько человек пострадали — СМИ
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Молния: Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне, несколько человек пострадали — СМИ 

ИА Синьхуа 2 часа назад
человек пострадали — СМИ
ИА Синьхуа: последние новости
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