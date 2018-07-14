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Липецкие гаишники приняли роды прямо в автомобиле
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Липецкие гаишники приняли роды прямо в автомобиле 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Гаишники из Липецка приняли роды прямо в автомобиле во время службы.
Как передаёт телеканал «Звезда», лейтенант А. Ярапов и старший лейтенант А. Кузнецов находились на дежурстве, когда к ним подъехал неизвестный автомобиль. Из машины выскочил испуганный мужчина, который сообщил, что его жена рожает, и её срочно надо проводить в клинику.
Всего через пару минут в сопровождении автомобиля ДПС роженицу доставили на территорию медицинского учреждения.
Правда, малышка Алиса не стала дожидаться врачей и появилась в тот момент, когда её мать пытались вытащить из авто.
Врачи забирают Алису
В итоге роды пришлось принять сотрудникам ДПС, пока отец младенца убежал за врачами.
Роды прошли без осложнений, здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает.
Заглавное фото: illustration / thinkstock
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