Липецкие гаишники приняли роды прямо в автомобиле

Гаишники из Липецка приняли роды прямо в автомобиле во время службы.

Как передаёт телеканал «Звезда», лейтенант А. Ярапов и старший лейтенант А. Кузнецов находились на дежурстве, когда к ним подъехал неизвестный автомобиль. Из машины выскочил испуганный мужчина, который сообщил, что его жена рожает, и её срочно надо проводить в клинику.

Всего через пару минут в сопровождении автомобиля ДПС роженицу доставили на территорию медицинского учреждения.

Правда, малышка Алиса не стала дожидаться врачей и появилась в тот момент, когда её мать пытались вытащить из авто.

Врачи забирают Алису

В итоге роды пришлось принять сотрудникам ДПС, пока отец младенца убежал за врачами.

Роды прошли без осложнений, здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает.

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