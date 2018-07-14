Челябинец погиб в парке Гагарина: ему оторвало ногу

В Парке имени Гагарина в субботу произошло ЧП: мужчине-посетителю оторвало ногу на одном из аттракционов. Об этом сообщают очевидцы происшествия. В администрации города сообщили, что от полученных травм мужчина скончался.

Предварительно ЧП произошло на одном из аттракционов

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, всё произошло около 15:47.

— Такой вызов поступал. На место выезжали спасатели. Они передали пострадавшего медикам скорой помощи, — уточнили в ЕДДС. — Информация, что мужчина находился в момент происшествия на аттракционе, уточняется.

В администрации города тем временем сообщили, что врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего:

— В крайне тяжелом состоянии его увезли в городскую клиническую больницу № 3, — рассказала пресс-секретарь администрации Челябинска Анна Фалалеева. — У мужчины ампутация ноги по бедро, а также, судя по всему, падение с высоты. Спасти ему жизнь врачам не удалось — от полученных травм он умер в реанимации.