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Челябинец погиб в парке Гагарина: ему оторвало ногу
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Челябинец погиб в парке Гагарина: ему оторвало ногу 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Парке имени Гагарина в субботу произошло ЧП: мужчине-посетителю оторвало ногу на одном из аттракционов. Об этом сообщают очевидцы происшествия. В администрации города сообщили, что от полученных травм мужчина скончался.
Предварительно ЧП произошло на одном из аттракционов
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, всё произошло около 15:47.
— Такой вызов поступал. На место выезжали спасатели. Они передали пострадавшего медикам скорой помощи, — уточнили в ЕДДС. — Информация, что мужчина находился в момент происшествия на аттракционе, уточняется.
В администрации города тем временем сообщили, что врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего:
— В крайне тяжелом состоянии его увезли в городскую клиническую больницу № 3, — рассказала пресс-секретарь администрации Челябинска Анна Фалалеева. — У мужчины ампутация ноги по бедро, а также, судя по всему, падение с высоты. Спасти ему жизнь врачам не удалось — от полученных травм он умер в реанимации.
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