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В Макушино под колесами поезда погибли два человека
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В Макушино под колесами поезда погибли два человека 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Трагедия произошла в начале месяца на станции Макушино. В тот день, 6 июля, рабочие проводили внеплановый ремонт путей, по неизвестной причине двое монтеров, не услышав сигналы приближающегося грузового состава, оказались под колесами. По словам очевидцев, поезд начал сигналить заранее, и у погибших было время, чтобы отойти на безопасное расстояние.
Коллеги не исключают, что рабочие были «навеселе», поэтому не придали значения предупреждениям. Однако родные погибших такую версию отрицают.
Был ли в крови мужчин алкоголь, а также детали произошедшего выясняют специалисты Уральского следственного управления на транспорте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Расследование трагедии продолжается.
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