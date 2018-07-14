В Макушино под колесами поезда погибли два человека

Трагедия произошла в начале месяца на станции Макушино. В тот день, 6 июля, рабочие проводили внеплановый ремонт путей, по неизвестной причине двое монтеров, не услышав сигналы приближающегося грузового состава, оказались под колесами. По словам очевидцев, поезд начал сигналить заранее, и у погибших было время, чтобы отойти на безопасное расстояние.

Коллеги не исключают, что рабочие были «навеселе», поэтому не придали значения предупреждениям. Однако родные погибших такую версию отрицают.

Был ли в крови мужчин алкоголь, а также детали произошедшего выясняют специалисты Уральского следственного управления на транспорте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Расследование трагедии продолжается.