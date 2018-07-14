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Челябинцу в парке отдыха отсекло ногу на аттракционе
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Челябинцу в парке отдыха отсекло ногу на аттракционе 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске произошел шокировавший толпу инцидент, сообщил «Телефакт.ru». На аттракционе «Дикий поезд» мужчине оторвало ногу. По словам очевидцев, несчастный занимался ремонтными работами аттракциона, когда поезд начал двигаться. «Оператор поезда, видимо, случайно нажала на кнопку» — предположила одна из свидетелей в социальных сетях. Как пишет издание, конечность рабочего отсекло выше колена, она повисла на аттракционе, а сам пострадавший оказался на земле, но остался вживых, как подтвердил один из очевидцев местному телеграмм-каналу «Челябинское метро». На место оперативно прибыла бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Жертву аттракциона отвезли в больницу. Дальнейшая информация о его здоровье уточняется. По факту случившегося проведут проверку органы полиции, котоыре также работают на месте происшествия.
Фото: pixabay.com
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