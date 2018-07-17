Ещё
Приключения картонного Хавьера в России продолжаются. Знаменитые мексиканские болельщики попали в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приключения картонного Хавьера в России продолжаются. Знаменитые мексиканские болельщики попали в ДТП 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российские юристы взялись помогать мексиканским болельщикам, которые попали в ДТП в Петербурге. Их автобус сбил мотоциклиста на перекрестке, и теперь фанатов консультируют, так как они не знают ни языка, ни законов. Отметим, это те самые мексиканцы, которые привезли в Россию картонную фигуру своего друга, не поехавшего на чемпионат из-за жены.
Об их мальчишнике в России этим летом узнали далеко за ее пределами. Приключения мексиканских болельщиков в Москве, Самаре, Ростове, Екатеринбурге начинались ярко. А завершились в городе, который они оставили на десерт. Но даже вот такая вишенка на торте впечатлений о путешествии по России едва ли испортила.
"Мы хотели посмотреть как разводят мосты. Посмотрели и храм Спаса на Крови. Поехали домой под утро. Оставалось проехать одну улицу до нашего отеля, и из ниоткуда появился этот мотоциклист, " — вспоминает один из болельщиков Даниэль Гарза.
Мотоциклист отделался испугом и сломанной рукой. Старый школьный автобус, который мексиканцы переделали в дом на колесах, спустя пару дней забрали из ремонта. На нем через всю Европу им теперь добираться до Атлантики. А дальше на пароме домой, в Мехико. На вопрос о неудобствах, Даниэль, один из участников незабываемой поездки, отвечает, что их не было и нет.
"Шесть кресел: четыре для работы. Здесь и розетки есть, диван на двоих. Телевизор посмотреть, в приставку поиграть. Микроволновка и холодильник, разумеется, " — показывает Гарза.
Во время интервью за нами наблюдал Хавьер, еще один участник поездки, правда, картонный. Живого в Россию посмотреть на игру мексиканской сборной не отпустила жена. Хавьер настаивать не стал. Но позже понял, каких эмоций лишился, и спустя две недели присоединился к друзьям.
"Мы решили показать, чего наш друг лишается, отказавшись от поездки в Россию. Мы брали картонного Хавьера во все клубы, на все матчи и во все фанзоны. Потом фотографировались и отправляли фото. В итоге он сдался спустя две недели, " — рассказывает Даниэль Гарза.
Половина их веселой компании уже разъехалась по домам. Правда, за время отпуска у каждого телефонная книга пополнилась сотнями новых контактов. В каждом городе мексиканцев и их автобус встречали как долгожданных гостей: песни, танцы на крыше. Такой Россию они теперь запомнят, о таких русских (открытых, гостеприимных, своих) будут рассказывать у себя за океаном. Но больше всего сейчас Даниэля и его друзей ждут дома. Там они не были почти два месяца.
Вести.Ru: последние новости
Пассажиры экстренно покинули автобус, вспыхнувший на трассе в Алтайском крае. Видео На реке Лене в районе Иркутска катер столкнулся с буксиром и затонул Появилось видео столкновения полицейского внедорожника и байкера в Подмосковье
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«АвтоВАЗ» рассекретил новую Lada Granta
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Верховный суд защитил водителя от ГИБДД
Бетономешалка сыграла в боулинг в Москве19
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение