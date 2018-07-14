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Видео: мексиканские фанаты и их друг Хавьер вновь смогут путешествовать
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Видео: мексиканские фанаты и их друг Хавьер вновь смогут путешествовать 

Пятый канал 11 минут назад
Фото: Пятый канал
Знаменитые мексиканские болельщики и их картонный друг Хавьер смогут отправиться в новое путешествие на своем автобусе. Благодаря оперативной работе автомехаников, школьный автобус, на котором передвигались мексиканцы, был успешно восстановлен. Видео из автосервиса, расположенного в Калининском районе, болельщики разместили в Instagram.
Ранее Пятый канал сообщал, что ДТП произошло на набережной Обводного канала 13 июля. В футбольный автобус с надписью «Ingue su Matrushka» врезался мотоциклист, который был госпитализирован с травмой руки.
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