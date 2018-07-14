Гатчинский «бейсболист» с битой наперевес напал на автобус с людьми

Агрессивный водитель, видимо, крайне разочарованный каким-то фактом, напал с битой на маршрутку в Гатчине. Видео инцидента записали очевидцы.

По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице Авиатриссы Зверевой. Шофёр микроавтобуса якобы выполнил неаккуратный манёвр, подрезав отечественную легковушку. Водитель не стал откладывать дело в долгий ящик и решил выместить весь свой гнев на водителя маршрутки.