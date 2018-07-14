Гатчинский «бейсболист» с битой наперевес напал на автобус с людьми 

Агрессивный водитель, видимо, крайне разочарованный каким-то фактом, напал с битой на маршрутку в Гатчине. Видео инцидента записали очевидцы.
По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице Авиатриссы Зверевой. Шофёр микроавтобуса якобы выполнил неаккуратный манёвр, подрезав отечественную легковушку. Водитель не стал откладывать дело в долгий ящик и решил выместить весь свой гнев на водителя маршрутки.
Для этого он вышел из своей "Лады" и принялся кричать на обидчика. Несмотря на то, что водитель маршрутки сразу же извинился перед автомобилистом, тот стал бить по стёклам и кузову маршрутки бейсбольной битой. Водитель маршрутки не стал подвергать опасности пассажиров и спешно скрылся.