В Екатеринбурге свадебный лимузин пробил колесо, попав в открытый люк на дороге

Сегодня вечером в Екатеринбурге свадебный лимузин попал колесом в открытый канализационный люк на дороге. По словам воителя лимузина Александра, произошло это у дома № 13 на улице Стрелочников.

— Я ехал со скоростью около 30 километров в час, — рассказал E1.RU Александр. — Внезапно — открытый люк на дороге, он расположен так, что его вообще не видно. Я пробил в нем колесо. Позвонил в ГИБДД , мне сказали выставить знак аварийной остановки и дожидаться экипаж.

Жених с невестой дожидаться, когда водитель отремонтирует колесо, не стали: им нужно было торопиться, поэтому пришлось уехать на попутках.

Этот водитель отделался пробитым колесом. А в мае водитель, попав в люк колесом, не справился с управлением и протаранил иномарку, а потом врезался в столб.