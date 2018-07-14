«Красивые» номера скоро перестанут выдавать 

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный в корне изменить процедуру регистрации автомобилей.
Первое возможное нововведение заключается в том, что функции по совершению регистрационных действий и изготовлению номерных знаков по новым автомобилям могут перейти от ГИБДД к автодилерам. При этом продавец должен будет соответствовать определенным организационным, техническим критериям.
В рамах совершения сделки по покупке машины сотрудник дилерского центра будет проверять у автовладельца необходимые документы, а затем передавать их в ГИБДД. После окончания процесса регистрации дилер выдает покупателю пакет готовых бумаг.
Перемены могут ожидать и процесс присвоения номеров транспортному средству. Орган ГИБДД определяет лишь последовательность расположения букв и цифр на знаке, а его изготовление станет заботой хозяина машины.
Законопроект определяет, что регистрация машины и подготовка номеров будут платными. Расценки на данные услуги призвана устанавливать Федеральная антимонопольная служба.