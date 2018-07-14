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Мексиканцы с другом из картона сбили мотоциклиста в Санкт-Петербурге
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Мексиканцы с другом из картона сбили мотоциклиста в Санкт-Петербурге 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Водитель мотоцикла пытался проскочить на красный.
В ходе столкновения автобуса с надписью «Ingue su Matrushka», на котором перемещались мексиканские болельщики, с мотоциклистом последний оказался госпитализирован. У него диагностировали перелом руки.
ГИБДД разбирается в обстоятельствах аварии. По предварительным данным, водитель мотоцикла попробовал проскользнуть перед автобусом, когда уже загорелся красный свет, но попытка не удалась. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Мексиканец Хавьер и его друзья стали настоящими знаменитостями во время своего пребывания в России, куда они приехали ради чемпионата мира по футболу. Поводом для такой популярности стало то, что Хавьера на самом деле в компании мексиканских болельщиков нет, но есть его картонная копия в полный рост. Мужчину на чемпионат не отпустила жена, а друзья таким образом решили восполнить его отсутствие.
Они путешествовали по городам России, заходили в бары и клубы, кафе и рестораны, посещали достопримечательности и фан-зону. И везде брали с собой «картонного» друга, делали снимки с его участием, которые потом выкладывали в Facebook.
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