Мексиканцы с другом из картона сбили мотоциклиста в Санкт-Петербурге

Водитель мотоцикла пытался проскочить на красный.

В ходе столкновения автобуса с надписью «Ingue su Matrushka», на котором перемещались мексиканские болельщики, с мотоциклистом последний оказался госпитализирован. У него диагностировали перелом руки.

ГИБДД разбирается в обстоятельствах аварии. По предварительным данным, водитель мотоцикла попробовал проскользнуть перед автобусом, когда уже загорелся красный свет, но попытка не удалась. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Мексиканец Хавьер и его друзья стали настоящими знаменитостями во время своего пребывания в России, куда они приехали ради чемпионата мира по футболу. Поводом для такой популярности стало то, что Хавьера на самом деле в компании мексиканских болельщиков нет, но есть его картонная копия в полный рост. Мужчину на чемпионат не отпустила жена, а друзья таким образом решили восполнить его отсутствие.

Они путешествовали по городам России, заходили в бары и клубы, кафе и рестораны, посещали достопримечательности и фан-зону. И везде брали с собой «картонного» друга, делали снимки с его участием, которые потом выкладывали в Facebook.