День взятия Бастилии во Франции не обошелся без происшествий

Во Франции 14 июля отмечают День взятия Бастилии. В честь этого праздника в Париже прошел военный парад.

Как сообщает телеканал «Россия 24», в ходе парада столкнулись два мотоциклиста из эскорта Республиканской гвардии, выполнявшие разворот. Это случилось рядом с трибунами, где президент Франции сидел Эммануэль Макрон и его гости. Никто не пострадал, мотоциклисты, поднявшись, вернулись в парадный строй.

А затем летчики знаменитой пилотажной группы Patrouille de France перепутали порядок цветов на флаге страны — один из пилотов вместо синей полосы выпустил красную.

Ранее французского коллегу с национальным праздником поздравил президент России Владимир Путин . Он дал высокую оценку российско-французским отношениям и отметил, что они играют особую роль в европейских делах, являются важным фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности на континенте.

В программе торжеств, которые проходят во Франции, фестивали, концерты, военные парады, красочные балы пожарных и народные гулянья с фейерверками.

Как ожидается, Макрон посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу, который пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве. Перед мероприятием Путин запланировал переговоры с Макроном.