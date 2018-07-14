Последствия ливня: в Самарской области затопило несколько крупных магистралей

Вода не спешит уходить после ливня

Вечером в субботу, 14 июля, на Тольятти обрушился долгожданный ливень. Буквально за полчаса дождь полностью затопил крупные дороги в городе. Очевидцы поделились фотографиями, сделанными сразу же после ливня.

Перейти дорогу, не вымочив обувь, не представляется возможным

— В городе попадали деревья, автомобили плывут, уровень воды на дорогах зашкаливает все мыслимые и немыслимые показатели, — рассказал житель Тольятти.

Жители добираются «вплавь»

По словам жителей автограда, дождь затопил улицы 50 лет Октября, Лесную, Карбышева и Мира.

Непогода также стала причиной крупного ДТП. Так, в Комсомольском районе водитель грузовика не заметил столб.