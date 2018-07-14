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Последствия ливня: в Самарской области затопило несколько крупных магистралей
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Последствия ливня: в Самарской области затопило несколько крупных магистралей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Вода не спешит уходить после ливня
Вечером в субботу, 14 июля, на Тольятти обрушился долгожданный ливень. Буквально за полчаса дождь полностью затопил крупные дороги в городе. Очевидцы поделились фотографиями, сделанными сразу же после ливня.
Перейти дорогу, не вымочив обувь, не представляется возможным
— В городе попадали деревья, автомобили плывут, уровень воды на дорогах зашкаливает все мыслимые и немыслимые показатели, — рассказал житель Тольятти.
Жители добираются «вплавь»
По словам жителей автограда, дождь затопил улицы 50 лет Октября, Лесную, Карбышева и Мира.
Непогода также стала причиной крупного ДТП. Так, в Комсомольском районе водитель грузовика не заметил столб.
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