В Пскове улица Некрасова на пересечении с улицей К. Маркса вновь затоплена. ФОТО

В Пскове после сильного ливня улица Некрасова на пересечении с улицей К. Маркса вновь затоплена: легковой автотранспорт разворачивается и едет в объезд.