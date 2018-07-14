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В Пскове улица Некрасова на пересечении с улицей К. Маркса вновь затоплена. ФОТО
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В Пскове улица Некрасова на пересечении с улицей К. Маркса вновь затоплена. ФОТО 

Псковская губерния 1 час назад
В Пскове после сильного ливня улица Некрасова на пересечении с улицей К. Маркса вновь затоплена: легковой автотранспорт разворачивается и едет в объезд.
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