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В Вологодской области ограничат движение на федеральной трассе
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В Вологодской области ограничат движение на федеральной трассе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Череповецкую транспортную развязку, расположенную в районе 125-го километра Федеральной трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», перекроют 15 июля в Вологодской области. Движение транспорта будет ограничено всего час.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Холмогоры» на сайте управления, проезд будет перекрыт 03:00 до 04:00. Ограничение движения будет связано с аварийной заменой грозозащитного троса на линии электропередач.
Добавим, для предупреждения водителей на подходах к развязке установят дорожные знаки и другие средства ограничения движения. Автомобилистов просят заранее спланировать свои поездки.
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