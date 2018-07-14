В Вологодской области ограничат движение на федеральной трассе

Череповецкую транспортную развязку, расположенную в районе 125-го километра Федеральной трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», перекроют 15 июля в Вологодской области. Движение транспорта будет ограничено всего час.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Холмогоры» на сайте управления, проезд будет перекрыт 03:00 до 04:00. Ограничение движения будет связано с аварийной заменой грозозащитного троса на линии электропередач.

Добавим, для предупреждения водителей на подходах к развязке установят дорожные знаки и другие средства ограничения движения. Автомобилистов просят заранее спланировать свои поездки.