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В Лос-Анджелесе 25 человек пострадали в аварии с автобусом
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В Лос-Анджелесе 25 человек пострадали в аварии с автобусом 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Автобус перевернулся в ночь на субботу на шоссе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 25 пассажиров пострадали, сообщает служба пожарной охраны города.
"Пассажирский автобус перевернулся на автостраде, внутри находились 32 взрослых пассажира", — говорится в заявлении на сайте пожарной охраны.
Сообщается, что ликвидировать последствия инцидента прибыли 84 пожарника. Пострадавшие доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии. Большинство пострадавших получили лишь незначительные травмы, спасательной операции не проводилось. Пока нет никакой информации о причине инцидента.
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