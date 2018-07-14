Активисты из Щеглово установили могильный крест в яме на дороге

Таким образом они хотят привлечь внимание к давним проблемам плохих дорог на этом участке. Жутковатая фотография была выложена в группе «Щеглово» ВКонтакте. Во Всеволожском районе Ленобласти выбоину на дороге, ведущей от железнодорожной станции к посёлку Щеглово, активисты отметили могильным крестом. Таким необычным способом они решили привлечь внимание к проблеме плохих дорог.

Автомобилисты уже не первый месяц сетуют на неприлично огромные ямы на этом участке автодороги, которой пользуются десятки и сотни водителей ежедневно. Местные жители считают, что проезжающим машинам вряд ли помешает этот знак, так как по такой разбитой дороге ехать на большой скорости попросту невозможно.