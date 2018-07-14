Попытка прокатиться на крыше электрички закончилась смертью юноши

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, когда группа подростков пыталась доехать до Петербурга на крыше электрички.

Как сообщает Фонтанка.Ру, это произошло около шести вечера 14 июля на платформе 80 километр. Когда подростки попытались залезть на крышу поезда, один из них получил удар током.

По словам очевидцев, Молодого человека передали медикам, но в больницы Ленобласти он не поступал. По предварительной информации, пострадавший скончался.

Как напоминает издание, около года назад президент РФ подписал закон об ужесточении ответственности за доведение до самоубийства и утвердил возможность реального наказания за вовлечение детей в опасные для жизни игры. В их число входит и зацепинг.