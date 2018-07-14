Чиновников мэрии Ярославля засудят за затопленную улицу 

В Ярославле у сотрудников прокуратуры Фрунзенского района возникли претензии к качеству дорог на улицах Слепнёва и Доронина.
— В ходе проверки мы установили, что часть дорог на этих улицах вся в выбоинах, а ещё там нет дорожной разметки, — рассказали в прокуратуре. — Теперь этот вопрос будет решаться в суде — мы направили иск в суд, чтобы он возложил на мэрию обязанность устранить нарушения.
Прокуроры проверяли дорогу, когда там было ещё сухо
Местные жители добавляют, что по Доронина не только невозможно ездить на машине, но и пешком там пройти невозможно. Вся улица затоплена.
— Откуда текут эти ручьи, мы не знаем, — говорят жители дома на улице Доронина. — Но с этим никто ничего не делает.
А ещё в Ярославле развалилась дорога, которую недавно отремонтировали. Подрядчик, который должен был её починить по гарантии, пропал.