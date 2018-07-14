В Ростове из-за прорыва трубы образовалось коммунальное озеро

В микрорайоне Левенцовский из-за прорыва трубы появилось озеро

Сегодня, 14 июля, на Левенцовке произошла коммунальная авария. Из-за прорыва водопроводной трубы образовался фонтан. По словам очевидцев, вода била из-под земли практически весь день.

В результате рядом с местом прорыва образовалось озеро с «эффектом джакузи».

Коммунальную аварию очевидцы сняли на видео, а ролик опубликовали в сети.

Вода бьет из-под земли ключом

— На Левенцовке теперь есть собственный гейзер или горячие источники, — прокомментировал подписчик ростовского паблика.