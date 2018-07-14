Ещё
В Ростове из-за прорыва трубы образовалось коммунальное озеро
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове из-за прорыва трубы образовалось коммунальное озеро 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В микрорайоне Левенцовский из-за прорыва трубы появилось озеро
Сегодня, 14 июля, на Левенцовке произошла коммунальная авария. Из-за прорыва водопроводной трубы образовался фонтан. По словам очевидцев, вода била из-под земли практически весь день.
В результате рядом с местом прорыва образовалось озеро с «эффектом джакузи».
Коммунальную аварию очевидцы сняли на видео, а ролик опубликовали в сети.
Вода бьет из-под земли ключом
— На Левенцовке теперь есть собственный гейзер или горячие источники, — прокомментировал подписчик ростовского паблика.
161.ru: последние новости
«Их бог прикрыл»: в Ростове в ДТП погиб водитель «десятки», а у пассажиров — ни единой царапины Число коммунальных аварий на Дону планируют сократить вдвое Родился в рубашке: под Ростовом водитель на иномарке «влетел» под фуру и выжил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто2
За «Кортежами» выстраивается очередь38
Шведы показали первый в мире безкабинный электрогрузовик
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение