Автомобилистов попросили не оставлять машины в неположенных местах

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила при парковке в районе стадиона «Лужники».

В воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» определится победитель чемпионата мира по футболу. Встретятся национальные сборные Франции и Хорватии. Ожидается большое количество болельщиков. У стадиона введены ограничения и изменена схема движения.

Сотрудники Московского паркинга порекомендовали водителям оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не мешать болельщикам передвигаться по городу.

Кстати, пешие инспекторы всегда помогут иногородним болельщикам оплатить парковку (подробнее…)