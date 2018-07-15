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Автомобилистов попросили не оставлять машины в неположенных местах
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Автомобилистов попросили не оставлять машины в неположенных местах 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: mos.ru
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила при парковке в районе стадиона «Лужники».
В воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» определится победитель чемпионата мира по футболу. Встретятся национальные сборные Франции и Хорватии. Ожидается большое количество болельщиков. У стадиона введены ограничения и изменена схема движения.
Сотрудники Московского паркинга порекомендовали водителям оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не мешать болельщикам передвигаться по городу.
Кстати, пешие инспекторы всегда помогут иногородним болельщикам оплатить парковку (подробнее…)
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