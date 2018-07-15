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Не поделили перекресток: «Нива» врезалась в «Ниву»
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Не поделили перекресток: «Нива» врезалась в «Ниву» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото «Подслушано автомобилистов Владимир»
На перекрестке улиц Асаткина и Никитина областного центра сегодня утром произошло ДТП. По стечению обстоятельств дорогу не поделили водители двух автомобилей «Нива». В противостоянии победил трехдверный внедорожник (белая «Нива), который остался стоять на колесах, а вот ее пятидверный аналог (»Нива» сине-зеленого цвета) от удара перевернулся и завалился на бок.
Серьезных травм водители не получили и отделались легким испугом. А вот над тем, как сделать данный перекресток безопасным, нужно всерьез подумать УГИБДД, ведь аварии здесь случаются с регулярной периодичностью.
«Стабильно раз в 2-3 дня проезжаю как минимум по битым стеклам там», — сообщает в соцсетях Т.
«Пора бы там уже светофор ставить», — предлагает А.
Отметим, что на данном перекрестке на улицах установлены лежачие полицейские, но аварийность после их установки существенно не снизилась.
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