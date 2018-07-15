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Беременная девушка погибла от удара молнии в Ростовской области
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Беременная девушка погибла от удара молнии в Ростовской области 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В городе Шахты Ростовской области от удара молнии погибла 25-летняя девушка, еще пять человек получили тяжелые травмы.
От удара молнии погибла беременная девушка и еще пять человек пострадали в городе Шахты в Ростовской области.
В выходной день, 14 июля, компания отдыхала на берегу водоема, но к вечеру началась гроза. Девушка и ее друзья поспешили спрятаться под деревом, но в этот момент в ствол ударила молния.
Как пишет DonDay Шахты, 25-летняя девушка мгновенно погибла, один молодой человек потерял сознание, еще четверо получили ожоги.
Прибывшие медики констатировали смерть местной жительницы. Ее друзья рассказали, что она была беременна. Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимацию. Остальных попросили следить за состоянием, которое может ухудшиться.
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