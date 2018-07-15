Россияне рассказали, как готовят свои машины к дальним путешествиям

Дальние поездки на собственном автомобиле в период отпусков — дело нередкое. Специалисты агентства «Автостат» совместно с издательством «За рулем» выяснили, как россияне готовят свои машины к таким путешествиям.

По данным исследования, участниками которого стали более двух тысяч автолюбителей, 60% жителей России все же проводят техническую подготовку своего автомобиля, чтобы избежать неприятностей в виде дорожных поломок.

При этом каждый четвертый россиянин проводит внеплановое техническое обслуживание, а вот 18% заявили о том, что самостоятельно проводят проверку ходовой части машины. Еще часть опрашиваемых заявила, что предпочитает обращаться за помощью к знакомому механику — так думает каждый шестой водитель.

Однако же еще 40% участников исследования вообще не считают необходимым каким-либо образом готовить свой автомобиль к дальним путешествием.

Эксперты отмечают, что верным решением все же является проверка техобслуживание автомобиля перед дальней дорогой. В идеале стоит поменять масло, а также обследовать ходовую часть и запастись топливом.

Ранее сообщалось, что девять жителей города‐курорта в возрасте от 14 до 17 лет отправятся в «Славянскую кругосветку». Стартуют путешественники в Славянске-на-Кубани, а финишируют на Азовском побережье в районе поселка Ачуево.