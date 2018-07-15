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Дорогое авто провалилось в открытый люк во Владивостоке
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Дорогое авто провалилось в открытый люк во Владивостоке 

Primpress 48 минут назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке владелец Lexus LX570 попал в неприятную ситуацию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_vl.
Дорогой автомобиль провалился задним левым колесом в открытый люк возле дома № 9 по улице Светланской.
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