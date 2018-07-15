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Назван ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей
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Назван ТОП-5 самых долгослужащих автомобилей 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалиты назвали пять автомобилей, которые владельцы используют самое длительное время.
Эксперты назвали пять автомобилей, которые дольше всего служат своим владельцам.
Пятое место специалисты отдали японскому седану Toyota Avalon. Автовладельцы ездят на этой машине в среднем около девяти лет.
Четвертую строчку занимает Chevrolet Corvette. Средний срок владения составляет также девять лет.
Ford Explorer вошел в тройку лидеров. Модель служит около девяти лет, она оснащена крепкой рамой и отличается хорошей проходимостью.
Второе место определили Porsche Boxster. Эта машина считается не только долговечной, но и надежной. В среднем автомобилисты ездят на нем более десяти лет.
Возглавляет ТОП — 5 японский внедорожник Toyota Land Cruiser с результатом в 11 лет. Рейтинг самых надежных автомобилей опубликовал портал «Автоновости дня».
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