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Нетрезвый мужчина выпал с третьего этажа общежития в Кемерове
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Нетрезвый мужчина выпал с третьего этажа общежития в Кемерове 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Нетрезвый мужчина выпал с третьего этажа одного из домов в Кемерове, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 14 июля, на бульваре Строителей, 46. Около 23:00 в расположенном по этому адресу общежитии с высоты третьего этажа упал мужчина.
Когда его доставили в больницу, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. У пострадавшего диагностировали кататравму, травму головы и переломы ребер. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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