Нетрезвый мужчина выпал с третьего этажа общежития в Кемерове

Нетрезвый мужчина выпал с третьего этажа одного из домов в Кемерове, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 14 июля, на бульваре Строителей, 46. Около 23:00 в расположенном по этому адресу общежитии с высоты третьего этажа упал мужчина.

Когда его доставили в больницу, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. У пострадавшего диагностировали кататравму, травму головы и переломы ребер. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.