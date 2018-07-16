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В Кемерове пациент тубдиспансера выпал из окна третьего этажа
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В Кемерове пациент тубдиспансера выпал из окна третьего этажа 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове 41-летний пациент тубдиспансера скончался в результате падения с высоты третьего этажа.
По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», инцидент произошел вечером 15 июля. Мужчина находился один в палате. От духоты он сел на подоконник, в какой-то момент у него закружилась голова, и пациент тубдиспансера выпал из окна третьего этажа.
Мужчина получил различные травмы, в том числе перелом позвоночника. Его госпитализировали в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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