В Кемерове пациент тубдиспансера выпал из окна третьего этажа

В Кемерове 41-летний пациент тубдиспансера скончался в результате падения с высоты третьего этажа.

По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», инцидент произошел вечером 15 июля. Мужчина находился один в палате. От духоты он сел на подоконник, в какой-то момент у него закружилась голова, и пациент тубдиспансера выпал из окна третьего этажа.

Мужчина получил различные травмы, в том числе перелом позвоночника. Его госпитализировали в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.