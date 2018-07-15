Продажи новых автомобилей китайских марок в России в январе-июне выросли на 17% — до 16,1 тыс. машин

Продажи новых автомобилей китайских марок в России в январе-июне 2018 г. выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 16,1 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«За шесть месяцев 2018 г. реализация новых автомобилей китайских марок в России (с учетом LCV) составила 16 тыс. 91 единицу, что на 17% выше результата годичной давности. При этом в июне было продано 3 тыс. 54 таких машины (плюс 15%)», — говорится в сообщении.