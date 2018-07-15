Продажи новых автомобилей китайских марок в России в январе-июне 2018 г. выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 16,1 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«За шесть месяцев 2018 г. реализация новых автомобилей китайских марок в России (с учетом LCV) составила 16 тыс. 91 единицу, что на 17% выше результата годичной давности. При этом в июне было продано 3 тыс. 54 таких машины (плюс 15%)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, самой популярной маркой среди китайских автомобилей остается Lifan, продажи которой в первом полугодии составили 7 тыс. 352 экземпляра, что на 3% больше, чем год назад. На второй позиции находится Chery, разошедшийся тиражом в 2 тыс. 925 единиц (плюс 11%). На третье место поднялся Zotye (1 тыс. 210 машин), показавший рост рынка в 2,6 раза. В пятерке лидеров также оказались Haval (1 тыс. 155 автомобилей; плюс 33%) и Geely (1 тыс. 51 машина; минус 3%). Продажи автомобилей других китайских марок в январе-июне выглядят следующим образом: FAW (726 машин; рост в 3,2 раза); Changan (703 автомобиля; минус 5%); DFM (630 автомашин; рост в 2,4 раза); Foton (215 машин; плюс 73%), Brilliance (83 автомобиля; минус 13%) и HTM (41 машина; минус 42%). По итогам первого полугодия рыночная доля китайских марок в России составила 1,9% — столько же, как и годом ранее.