В Оренбурге предотвратили попытку переброса на территорию колонии 

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, при патрулировании прилегающей территории, младший инспектор группы надзора обратил внимание на подозрительный автомобиль. Оперуполномоченный совместно с инспектором группы надзора отдела безопасности задержали троих граждан, которые находились в ВАЗе.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское» произвела досмотр автомобиля, служебная собака обнаружила в тайнике три свертка, обмотанных канцелярским скотчем. В них находилось шесть мобильных телефонов, зарядное устройство к мобильному телефону и 200 гр. дрожжей.
По данному факту оперативным отделом проводится проверка.